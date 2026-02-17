В Туркестанской области обсудили проекты благоустройства городов и районов

Реклама
Редактор Жулдыз Ахмет
В акимате Туркестанской области рассмотрели проекты по улучшению архитектурного облика областного центра и других населенных пунктов. В частности планируется улучшить внешний вид Ленгера и благоустроить ущелье Бургулюк.

Рассмотрены предложения по приведению в порядок улиц и зданий в Келесском районе. На совещании обсудили и проекты, касающиеся самого Туркестана. Это строительство автозаправочной станции по проспекту Есимхана, гостиницы, торгового центра на территории специальной экономической зоны, медицинского и бизнес центров.

Особое внимание было уделено строительству кольцевой развязки на пересечении проспектов  Саттарханова и Есимхана. Аким области поручил ответственным лицам обеспечить качественную и своевременную реализацию этих проектов.

