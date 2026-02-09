В Сарыагаше началось строительство многопрофильной больницы на 300 коек

В Сарыагаше Туркестанской области заложен фундамент строительства современной многопрофильной больницы на 300 коек, которая станет важным шагом в развитии здравоохранения региона.

Аким Туркестанской области Нуралхан Кошеров принял участие в церемонии закладки фундамента строительства современной многопрофильной больницы на 300 коек в городе Сарыагаш. Строительство социально значимого объекта реализуется в рамках поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Новый медицинский комплекс поможет вывести систему здравоохранения региона на качественно новый уровень и обеспечить население доступными и качественными медицинскими услугами.

Многопрофильная больница будет обслуживать не только жителей города Сарыагаш, но и население Келесского, Мактааральского, Жетысайского, Казыгуртского и Шардаринского районов — это более 1 миллиона человек. Строительство создаст в районе новые рабочие места и привлечет квалифицированные медицинские кадры.

Нуралхан Кошеров, аким Туркестанской области:

«Сегодня мы собрались на церемонии закладки фундамента особо значимого социального объекта — многопрофильной больницы в городе Сарыагаш. Это — новый этап в развитии системы здравоохранения региона, важный шаг, направленный на повышение качества жизни населения. Проект реализуется в рамках поручения Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Кемелевича Токаева».

Больница на 300 коек будет включать три основных блока:

Хирургический блок — 50 коек (нейрохирургия, офтальмология, ЛОР-отделение, травматология);

Терапевтический блок — 100 коек (неврология, инсультный центр, кардиология, интервенционная кардиология);

Перинатальный блок — 150 коек (современный уход за матерью и ребёнком, отделение патологии беременности).

Медицинский комплекс будет полностью оснащён современным высокотехнологичным оборудованием.

Нуралхан Кошеров, аким Туркестанской области:

«Эта больница станет источником надежды для тысяч жителей, внесёт вклад в благополучие сотен семей и поднимет качество медицинского обслуживания в регионе на новый уровень. Здоровое поколение — главное богатство страны. Поэтому эта больница — не просто здание, это надежда тысяч людей и благополучие сотен семей. Новый медицинский центр будет своевременно и качественно построен и станет учреждением, служащим благу народа, источником исцеления и доверия. Желаю всем крепкого здоровья, успешной работы и благополучия каждой семье».

В Туркестанской области ведётся масштабная работа, направленная на улучшение здоровья населения. Напомним, что в селе Темирлан Ордабасинского района начато строительство перинатального центра на 200 мест. В городе Туркестан за счёт спонсорских средств строится центр «Мать и дитя», который будет введён в эксплуатацию в следующем году. В прошлом году в области было введено в эксплуатацию около 40 медицинских объектов, из них 6 — в Сарыагашском районе. Также в отдалённых сельских населённых пунктах открываются фельдшерско-акушерские пункты, что повышает доступность первичной медицинской помощи для населения.