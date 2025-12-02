Аллею биев и гостиницу в виде юрт построят в Туркестане

В Туркестане делают большой упор на развитие туризма. Аким области провел заседание, на котором стало известно о планах строительства интересного проекта — гостиницы в казахском стиле, оформленной в виде юрт.

Глава региона подчеркнул, что нужны только новаторские и оригинальные архитектурные решения, которые сделают город более современным и привлекательным для туристов.

«Предлагайте современные архитектурные решения при оформлении въездов в районы. В сфере архитектуры и строительства нужны новаторство и активность. Общий дизайн региона должен быть согласован и гармонировать с Туркестаном. Необходимо привести в порядок въездные зоны туристических объектов, а также территории вокруг пограничных и таможенных пунктов«, – сказал Нуралхан Кошеров.

Кроме того, на заседании обсуждались такие проекты, как строительство современного медицинского центра. Улицы духовной столицы украсят малые архитектурные формы. Также планируется создание аллеи с оригинальной концепцией — она будет называться «Аллея биев», а также площади государственных символов, где будут проводиться масштабные мероприятия.