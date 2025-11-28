В Шымкенте строится современная спортивная база

У водохранилища Бадам возводится современная спортивная база.

На сегодняшний день строительство завершено на 60%, на территории гребной базы поэтапно реализуются работы по возведению двух современных футбольных полей и гостиничного комплекса.

Здания здесь будут полностью обновлены, а инженерная инфраструктура — полностью модернизирована. Кроме того, на двух футбольных полях базы уложат натуральный и искусственный газон, а береговая линия тренировочной акватории будет укреплена.

Эти мероприятия создадут условия для качественной подготовки спортсменов и придадут новый импульс развитию водных и командных видов спорта.