Суровый приговор вынесли распространявшему наркотики шымкентцу

-
Редактор Жулдыз Шукенова
-
0
В ЮКО дислоцируется 1 СИЗО и 5 исправительных учреждений

32-летнего жителя Шымкента приговорили к 10 годам лишения свободы за распространение наркотиков через социальные сети.

Приговор вынесли в специализированном межрайонном суде мегаполиса. Из материалов следствия, мужчина вступил в сговор с группой лиц и промышлял транспортировкой и распространением наркотических веществ.

На след злоумышленника вышли стражи порядка. Его поймали с поличным, когда ранним утром мужчина пытался вытащить из тайника наркотики с целью дальнейшей реализации.  Полицейские изъяли у него 20 полиэтиленовых пакетиков общим весом 10,3765 грам, внутри которых были тяжелые психотропные препараты.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Шымкент обвиняемый был признан виновным частью 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет. Отбывать срок мужчина будет в учреждениии повышенной безопасности.

 

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА