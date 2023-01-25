Суровый приговор вынесли распространявшему наркотики шымкентцу

32-летнего жителя Шымкента приговорили к 10 годам лишения свободы за распространение наркотиков через социальные сети.

Приговор вынесли в специализированном межрайонном суде мегаполиса. Из материалов следствия, мужчина вступил в сговор с группой лиц и промышлял транспортировкой и распространением наркотических веществ.

На след злоумышленника вышли стражи порядка. Его поймали с поличным, когда ранним утром мужчина пытался вытащить из тайника наркотики с целью дальнейшей реализации. Полицейские изъяли у него 20 полиэтиленовых пакетиков общим весом 10,3765 грам, внутри которых были тяжелые психотропные препараты.

Приговором специализированного межрайонного суда по уголовным делам города Шымкент обвиняемый был признан виновным частью 3 статьи 297 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на 10 лет. Отбывать срок мужчина будет в учреждениии повышенной безопасности.