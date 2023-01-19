Токаев распустил Мажилис

Глава государства Касым-Жомарт Токаев досрочно распустил Мажилис. Теперь казахстанцев ожидают еще одни выборы, которые состоятся 19 марта, передает OTYRAR со ссылкой на сайт Акорды.

Сегодня президент провел консультации с председателями палат парламента и премьер-министром по роспуску мажилиса парламента и досрочному прекращению полномочий маслихатов.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что народ Казахстана на референдуме поддержал политические преобразования, в том числе направленные на обновление порядка формирования парламента и маслихатов. Выборы пройдут 19 марта.

«Благодарю депутатов за активную и плодотворную работу. Депутаты Мажилиса и маслихатов были в эпицентре проводимых в стране масштабных реформ. Регулярно встречались с избирателями, выезжали в самые отдаленные районы, задавали тон общественным дискуссиям, поднимая насущные вопросы граждан. Выражаю надежду, что обновленные составы депутатов продолжат работать в таком же формате и придадут новый импульс всесторонней модернизации нашей страны. Внеочередные выборы депутатов Мажилиса состоятся 19 марта 2023 года. Выборы депутатов маслихатов всех уровней будут назначены Центральной избирательной комиссией», — говорится в сообщении пресс-службы президента.

Теперь 70% депутатов Мажилиса будут избираться по партийным спискам, а 30% – по одномандатным округам. По смешанной избирательной системе, в соотношении 50 на 50, пройдут и выборы в маслихаты областей и городов республиканского значения.

«Выборы в Мажилис и маслихаты станут завершающим этапом перезагрузки государственных институтов и наполнят реальным содержанием формулу «сильный Президент – влиятельный Парламент – подотчетное Правительство». Нам вместе предстоит преодолеть сложные вызовы и решить множество важных задач на пути построения Справедливого Казахстана», — отметил Касым-Жомарт Токаев.

Президент призвал всех проявить гражданскую ответственность и принять активное участие в выборах в Мажилис и маслихаты.