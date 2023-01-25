Цены за проезд на автобусе повысят до 90 тенге

Из-за повышения стоимости топлива, автозапчастей и техосмотра цены, которые не поднимали с 2016 года планируют повысить.

Об этом сегодня рассказали на брифинге Управления пассажирского транспорта города Шымкент. Руководитель управления Мухтар Коканбаев сообщает, что перевозчики просят повышения тарифов из-за больших расходов.

«На сегодняшний день в маслихат, акимат поступили соответствующие письма. Палата Атамекен также сообщают, что перевозчиков поддержат. Мы тоже ставим свои требования соответственно. Возможно, мы будем бесплатно перевозить учеников или снизим тариф»- говорит Мухтар Коканбаев

Скидки хотят сделать людям с ограниченными возможностями, ветераном Афганской войны, пенсионерам и школьникам.