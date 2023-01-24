Тушки фазанов и оружие обнаружили у жителей Туркестанской области

Полицейские Шардаринского района установили очередной факт незаконной охоты на диких птиц.

Инспекторы полиции совместно с представителями “Охотзоопрома”, возле поселка Коксу на берегу Сырдарьи, остановили автомобиль.

При проверке, в салоне машины находились водитель и три пассажира, все – жители Шардаринского района. В качестве вещественных доказательств у браконьеров изъяли охотничье ружье и две туши подстреленных фазанов.

«В отношении водителя составили административные протоколы по двум статьям “Управление транспортным средством лицом без документов и не имеющим права управления” и “Управление транспортным средством, не прошедшим государственный или обязательный технический осмотр”. Автотранспрот водворен на штрафстоянку. Кроме того, на незарегистрированное огнестрельное оружие назначена судебно-криминалистическая экспертиза», — сообщили в ДП Туркестанской области.