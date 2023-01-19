У Дархана Сатыбалды новый заместитель

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Редактор Жулдыз Шукенова
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Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды представил нового заместителя. Им стал Нуралхан Кошеров, который ранее работал замом Габидуллы Абдрахманова в Шымкенте, передает OTYRAR.

Нуралхан Кошеров на позиции заместителя акима Туркестанской области заменил Армана Сабитова, который ранее ушел с поста в связи с переходом на другую работу.

«По согласованию с Администрацией Президента РК, распоряжением акима Туркестанской области на должность заместителя акима Туркестанской области назначен Кошеров Нуралхан Оралбаевич», — говорится в сообщении акима области.

Справочно: Нуралхан Кошеров родился в 1984 году в Шымкенте.

Трудовой стаж:

  •  Бухгалтер-инспектор (2005-2007);
  • Помощник депутата мажилиса Парламента РК (2007-2008);
  •  Эксперт Налогового комитета МФ РК (2008-2009);
  • Работа на разных должностях в структурных и районных подразделениях Налогового департамента по городу Астана (2009-2015);
  •  Заместитель акима г. Шымкент (2015-07.2018);
  • Руководитель Управления государственных доходов по городу Актау ДГД по Мангыстауской области (08.2018-10.2018);
  • Руководитель Департамента государственных доходов по городу Шымкент (15.10.2018-09.2021);
  • Руководитель Департамента государственных доходов по Атырауской области (с 29.09.2021)

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