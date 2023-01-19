У Дархана Сатыбалды новый заместитель

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды представил нового заместителя. Им стал Нуралхан Кошеров, который ранее работал замом Габидуллы Абдрахманова в Шымкенте, передает OTYRAR.

Нуралхан Кошеров на позиции заместителя акима Туркестанской области заменил Армана Сабитова, который ранее ушел с поста в связи с переходом на другую работу.

«По согласованию с Администрацией Президента РК, распоряжением акима Туркестанской области на должность заместителя акима Туркестанской области назначен Кошеров Нуралхан Оралбаевич», — говорится в сообщении акима области.

Справочно: Нуралхан Кошеров родился в 1984 году в Шымкенте.

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