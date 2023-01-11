Ученики Шымкента будут учиться дома до конца недели

Ученики 0-8 классов продолжат дистанционное обучение 12 и 13 января в связи с ухудшением погодных условий, передает OTYRAR.

Об этом сообщила руководитель управления образования Шымкента Жанат Тажиева. Это делается для обеспечения безопасности учащихся. Детские сады продолжат работу в штатном режиме. Ограничения коснулись лишь учащихся с 0 по 8 классы, 9-11 классы будут посещать школу.

Усиление морозов на юге обещают синоптики Казгидромета. Сегодня, 11 января, столбики термометра показывают -13 градусов, ночью понижение до -24. Аналогичная погода ожидается и 12, 13 января.

«Холодный Арктический антициклон направляет свою траекторрию на восточные, южные регионы республики, где ожидается морозная без осадков погода, лишь в северной половине республики с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается снег, низовая метель. На северо-западе, юго-востоке республики ожидается туман», — сообщили в Казгидромете.