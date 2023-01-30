Уроки и кружки по интересам организовали для детей шымкентской больницы

В детской клинической больнице Шымкента открыли интерактивный учебный класс, передает OTYRAR со ссылкой на Хабар24.

По соседству с больничными палатами теперь можно играть в шахматы и шашки, собирать роботов, а также изучать английский язык. Импровизированную школу организовали для детей, находящихся на длительном лечении.

В этом классе дети с непростыми диагнозами. Но здесь они забывают о болезни и быстрее восстанавливаются после тяжёлого лечения. В такой школе не ставят оценок и не задают домашние задания. Главный и лучший показатель для педагогов – это положительные эмоции.

«Они помимо лечения, лечебных процедур отвлекаются на такие учебные мероприятия. Здесь очень много занятий. Дети, когда выходят отсюда, у них поднимается настроение», — говорит Женис Сарсенов, заведующий отделением онкогематологии.

Пока идёт лечение, а у многих здесь оно длится месяцами, вместе строят удивительный мир. 8-летний Адильхан в больнице находится больше 20 дней, и чтобы не отстать от учёбы в обычной школе, посещает эту. Фантазирует, собирает роботов, смеется и верит, что болезнь отступит.

«С радостью ребёнок ходит. Уроки ему нравятся. Потом весёлым возвращается. Думаю, быстрее пойдём на поправку», — говорит Бибижамал Айсагатова, жительница г.Шымкента.

Вначале учебный класс открывали для пациентов отделения онкогематологии. Медики заметили, что маленькие пациенты стали лучше себя чувствовать, выздоравливать и своим примером показывать: невозможное возможно. Сейчас школу при больнице посещают все, кто на длительном лечении.

«В первую очередь это, конечно, на здоровье отражается. Мы считаем, если врачи с нежностью, с теплотой поговорят, то это уже половина лечения. Я думаю, что это примерно такое. Кроме того, это передовые технологии – реабилитация детей, чтобы они быстрее выздоравливали. Они здесь будут и играть, и интерактивно обучаться. Это даёт возможность быстрее им вылечиться», — говорит Нурлыбек Асылбеков, руководитель управления здравоохранения г. Шымкента.

Каждый год здесь придумывают новые проекты, чтобы добрых историй стало больше. Когда по больничным коридорам ходят аниматоры, а стены кабинетов стараются украсить ярче, совсем не думается о плохом, признаются родители. А когда соседняя кровать пустеет, потому что кто-то уехал домой здоровый, многие болезни уже не кажутся приговором.