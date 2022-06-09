Переплату по микрокредитам хотят ограничить

Сейчас предусмотрены особые условия выдачи микрокредита до 50 МРП и на срок до 45 дней. Ограничено предельное значение вознаграждения по микрокредиту и размер неустойки.

«Для сокращения долговой нагрузки заёмщиков микрофинансовых организаций, законопроектом предлагается ограничить долговую нагрузку заёмщиков путём сокращения размера переплаты по микрокредиту в два раза – со 100 до 50 процентов от суммы микрокредита. Законопроект в целом позволит обеспечить динамичный рост страхового и фондового рынков для развития экономики и повышения благосостояния граждан«, — говорит Мадина Абылкасымова, руководитель агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

В ситуации, когда нужны «быстрые» деньги, казахстанцы часто прибегают за помощью в микрофинансовые организации. Получить их можно, не выходя из дома, при этом приходится не мало переплачивать. Говорили и о казахстанцах с ограниченными возможностями. Услуги частных нотариусов теперь для людей с инвалидностью третьей группы станут бесплатными, наравне с первой и второй.

Автобусные парки будут обязывать закупать определённое количество автобусов с пандусами для колясочников. Приняты меры и для заочного установления инвалидности.

«Одной из наиболее ожидаемых новелл закона является возмещение 70-ти процентов затрат на пребывание в санатории одного из законных представителей ребенка, в случае если он сопровождает ребенка с инвалидностью. Это важно для того, чтобы значительно уменьшить количество случаев, когда ребенок с инвалидностью не мог воспользоваться бесплатной путевкой в санатории из-за того, что у сопровождающих не было денег на поездку вместе с ним«, — говорит Акмарал Алназарова, депутат Сената РК.

Могут ли казахстанцы выйти на пенсию раньше срока? В Казахстане планируют внедрить совместный или супружеский пенсионный аннуитет. Это станет возможным после принятия поправок в законодательство по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности. Сенат рассмотрел законопроект во втором чтении и вернул его в мажилис на доработку.

«Совместный аннуитет позволит объединить пенсионные накопления супружеской пары или близких родственников для покупки пенсионного аннуитета. Если у одного супруга недостаточно пенсионных накоплений для покупки пенсионного аннуитета, а у второго имеется излишек, то совместный пенсионный аннуитет позволит им обоим получать пожизненные выплаты«, — говорит Мадина Абылкасымова, руководитель агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

В стране хотят упростить получение страховых выплат при ДТП. Сделать это хотят при помощи мобильного приложения.

«Такой порядок позволит обеспечить оперативное получение страховых выплат по дорожнотранспортным происшествиям без участия полиции и обращения в суд. Важным новшеством законопроекта является внедрение механизма гибкой тарификации по обязательному автострахованию. Действующие страховые тарифы установлены законодательно в 2007 году, и с того момента не обновлялись. Переход к гибкой системе тарификации позволит автоматически обновлять и актуализировать страховые тарифы с учётом фактической аварийности в разрезе регионов Казахстана», — говорит Мадина Абылкасымова, руководитель агентства по регулированию и развитию финансового рынка.

Глава финрегулятора предлагает изменить тарифы на обязательное автострахование. Действующие страховые тарифы были установлены 15 лет назад и с того момента не обновлялись. Переход к гибкой системе тарификации позволит автоматически обновлять и актуализировать страховые тарифы с учетом фактической аварийности в разрезе регионов Казахстана.