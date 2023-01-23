Шымкентец одним из первых легализовал авто и делится впечатлениями

В Шымкенте началась легализация иностранных авто. Первый автолюбитель уже заменил российские номера на казахстанские.

В этом ему помогли сотрудники СпецЦОНА Шымкента. Сама процедура легализации довольно простая и не занимает много времени, признается водитель. Всего у мужчины ушло 214 тысяч тенге. Техосмотр транспорта — 4 000, номер по выбору — 10 тысяч тенге.

«Времени ушло чуть больше часа, номера выбрал сам. Быстро и удобно! Спасибо», — сказал автовладелец.

Проконтролировать законность и порядок процедуры легализации автомобилей в Шымкент прибыл председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев. Представитель МВД осмотрел работу ЦОНов и дал ряд указаний.

«Главное, чтобы жители могли быстро и удобно получить услугу. Поздравляю первого получателя», — говорит председатель Комитета административной полиции МВД Кайсар Султанбаев.

К слову, процедура легализации иностранных автомобилей стартовала сегодня, 23 января, и продлится до 1 июля 2023 года. Главное требование — автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года.

Подробную информацию можно получить в СпецЦОНах Шымкента или на сайте OTYRAR. О правилах и сроках можно почитать тут. Пошаговая инструкция о том, как пройти процедуру легализации авто в этом материале.