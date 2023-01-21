Как в Шымкенте будет проходить легализация иностранных авто

С 23 января в Казахстане начнется легализация иностранных автомобилей, ввезенных в страну до 1 сентября 2022 года.

Как пройти процедуру легализации иностранных авто быстро и безошибочно расскажем сейчас в инструкции:



1. В первую очередь Вам необходимо подать заявку на проверку данных через eGov.kz. Отметим, что автовладельцы, которые не имеют доступа к персональному компьютеру, могут подать заявку в секторе самообслуживания в любом ЦОНе страны. Ведутся работы по получению сервиса в приложениях БВУ (Kaspi, HomeBank). Регистрационные данные автомобиля необходимо заполнить без ошибок.

2. Заявка будет рассматриваться Министерством внутренних дел РК. После того, как вы подали заявку и Вам было отказано, ехать в СпецЦОН не следует, для разъяснения причин нужно обратиться в госорган. В случае одобрения система предложит Вам забронировать посещение в СпецЦОН на осмотр автотранспорта. Для этого необходимо на статусной странице нажать «Забронировать очередь», выбрать СпецЦОН, в который вы поедете на осмотр автомобиля, указать дату и время. Без бронирования очереди посетителей обслуживать не будут.

3. На автомобиле, который подлежит легализации, необходимо приехать в пункт осмотра при СпецЦОН за 20 минут до назначенного времени. При входе можно получить талон в самом пункте осмотра или через мобильное приложение «ЦОН».

4. После успешного прохождения сверки Вы можете пройти в здание СпецЦОНа для регистрации авто. Оператор попросит Вас сдать оригинал документа, подтверждающего право собственности на авто, иностранный технический паспорт.

5. После чего необходимо оплатить сбор за первичную регистрацию в размере 200 000 тенге, госпошлину за техпаспорт — 4 313 тенге, за госномер – 9 660 тенге. Оплата может быть произведена на месте через QR.

6. После оплаты в тот же день Вам будет выдан технический паспорт и госномерные знаки Республики Казахстан.

Отметим, что мероприятия по легализации иностранных автомобилей являются разовой акцией.

Утвержденные правила по легализации будут действовать до 1 июля 2023 года и распространяться на легковые автомобили, малые, средние автобусы (с полной массой до 5 тонн) и небольшие грузовые автомобили (с полной массой до 3,5 тонн), в том числе с правосторонним расположением органов управления.

Требования по возрасту и экологическому классу к иностранным автомобилям, подлежащим первичной регистрации предъявляться не будут.