Все о легализации иностранных авто: правила и сроки

Сотрудники административной полиции провели брифинг, на котором рассказали о правилах регистрации иностранных машин, начинающих действовать с 23 января.

В этом году можно легализовать автомобили ввезённые из зарубежа, но до сих пор не поставленные на учёт.

Теперь их можно свободно зарегистрировать. 11-го января казахстанское правительство утвердило правила, условия и сроки применения сбора за первичную регистрацию.

Изменения вступят в силу 23 января: владельцы незарегистрированных иностранных автомашин смогут узаконить транспортное средство, уплатив лишь единоразово 200 000 тенге. При этом автомобиль должен отвечать некоторым требованиям.

«Первое условие — автомобиль должен быть ввезён в страну до 1- го сентября 2022-го года.

Во-вторых автомашина не должна находиться в розыске. Третье условие — транспортное средство должно быть снято с учёта по месту прежней регистрации в другом государстве. И четвёртое — автомобиль должен пройти таможенную очистку», — рассказал начальник управления административной полиции ДВД г. Шымкента Ергали Сулейменов.

Правила регистрации будут действовать в течение первого полугодия, то есть до первого июля этого года. Можно будет узаконить легковые автомобили, автобусы, массой до 5 тонн и грузовые автомашины, не превышающие вес — 3,5 тонны, в том числе с правосторонним управлением. Требований по возрасту и экологическому классу предъявлять не будут.

«Заявление на легализацию можно подать через портал электронного правительства или лично обратившись в СпецЦОН. В автоцонах будут организованы специальные секторы для приёма документов только на легализацию автомашин. Там же будут присутствовать — сотрудник административной полиции, который разъяснит порядок прохождения легализации и работник органов госдоходов. Он разъяснит порядок уплаты таможенных платежей», — говорит начальник управления административной полиции ДВД г. Шымкента Ергали Сулейменов.

Чтобы легализовать автомашину необходимы четыре документа — заявление, документ удостоверяющий личность заявителя, тех паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации и документ, подтверждающий право собственности — то есть договор купли-продажи и других сделок об отчуждении имущества. Понадобится и доверенность, выданная в соответствии с законом.