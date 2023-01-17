В Шымкенте выстраиваются длинные очереди за углем

С наступлением холодов спрос на уголь вырос. На топбазах Шымкента очереди. Топлива привозят мало и его на всех не хватает. Удача улыбается лишь тем, кто приехал спозаранку, говорят жители Шымкента.

Водители, снабжающие твердым топливом потребителей, говорят нужно вставать очень рано, чтобы достался уголь. Топливо привозят вагонами из Шубарколя и распродается до обеда. В этот раз привезли всего 3 вагона, раньше привозили по 8, признаются водители на одной из топбаз Шымкента. Стоимость угля- 16 800 тенге за тонну.

Перед угольным тупиком в жилом массиве Тассай образовалась длинная очередь из грузовых машин. Водители ждут своей очереди. С начала заморозков спрос на уголь вырос. Ерсултану Осербаю сегодня повезло, наконец- то сегодня он выполнит заказ потребителя из Шубарсу.

Ерсултан Осербай, водитель: «Камазистам по три ковша, грузовым два, газели по одному ковшу. С утра пораньше встал, вот повезло, загрузился, сейчас повезу уголь в Шубарсу. Сегодня уже всё- уголь закончился».

Мади Каратаев, водитель:

«В прошлый раз до 8 вагонов было. Многим хватило. Сегодня всего лишь 3. Спать надо меньше, приезжать надо очень рано. Тогда уголь достанется. Тонна угля стоит 16 800 тенге. Доставка до потребителей Байдибекского района 27-28 тысяч тенге».

Бекен Сайлаубаю сегодня повезло, с полным груженным углем камазом выехал в родной ауыл Созак. Представитель топливной базы Абзал Адилов говорит, что поставка вагонов с углем производится согласно заявке. Проблем нет, уголь есть.

Мы спросили водителей, кому не хватило угля, постоянно такая ситуация на топбазе? Они отказались от открытого диалога, объяснив это тем, что могут остаться без работы. Ведь мы занимаемся перевозкой угля до потребителя. Завтра нам могут не дать уголь, говорят они.