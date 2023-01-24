Четырех чиновников подозревают в коррупции в Туркестанской области

В Туркестанской области возбудили уголовные дела в отношении 4 должностных лиц Управления развития человеческого потенциала региона. Их подозревают в цепочке коррупционных преступлений.

С санкцией суда в доме, на рабочем месте и в служебном авто руководителя, его заместителей и начальника отдела ведомства были проведены обыски. Что было найдено, в суде Туркестанской области не уточнили, ссылаясь на тайну следствия.

Асет Серикбаев, пресс-секретарь суда Туркестанской области:

«С санкции суда Туркестанской области был проведен обыск в домах, служебных кабинетах и машинах должностных лиц Управления развития человеческого потенциала Туркестанской области по факту неправомерных действий. Уголовное дело находится на контроле Агенства по противодействию коррупции Туркестанской области. Обыск был проведен в квартирах Махамбетова Ж., Нурлыбаева Н., Болатанулы Д., которые находятся в Туркестане. Также обыск был проведен в служебных кабинетах Нурлыбаева Н., Ахметова Б., Болатанулы Д., которые находятся в акимате Туркестанской области. Помимо этого осмотр был проведен в служебной машине «Ниссан Альмира» Нурлыбаева Н., в служебной машине «TOYOTO CAMRY» Болатанулы Д.».

Сейчас ведется расследования по данным делам.