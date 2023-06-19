Шымкенсткие школьники вернулись из США с призовым местом

Шымкентские молодые ученые заняли 3 место на чемпионате мира по робототехнике.

Они представили инновационное устройство и получили восторженные отзывы жюри, попав в восьмерку лучших.

Со своей задачей молодые ученые Шымкента успешно справились. В американском городе Вустер они заняли 3 место в престижном международном соревновании. В конкурсе принимали участие 75 команд, в том числе по классу инновационных проектов. Здесь шымкентские школьники вошли в топ 8-ми сильнейших команд.

Ученик 9 класса Арнур Даулет рассказывает, чтобы достичь успеха, пришлось непрерывно трудиться в течении четырёх месяцев.

«Занять третье место среди всех команд, конечно, было непросто. Это успех не только мой, но и всех членов команды. За три недели до соревнований мы готовились в школе — 24 на 7. Очень много прозвучало приятных слов от судей. Они порекомендовали нам развивать это направление и в дальнейшем, а также похвалили нашу идею», – рассказывает ученик 9 класса Арнур Даулет.

Проект, покоривший строгое жюри был посвящен сохранению электроэнергии. Установка, представленная школьниками, позволяет накапливать избыточное электричество а позже ее использовать. Такие изобретения незаменимы для отдаленных населенных пунктов, говорит молодой новатор.

«Например, если офис компании находится за пределами города, и получает 6 тысяч 600 киловатт-часов от солнечной или ветровой энергии и использует только 6 тысяч киловатт, тогда у нас останется более 600-сот киловатт электричества. Чтобы сохранить его, мы придумали это устройство. Здесь скапливается лишняя энергия, а при необходимости забирается обратно. Избыточная энергия направляется из нижнего резервуара в верхний. Когда нам вновь нужна энергия, шаровой кран открывается, и мы можем снова получить для себя электроэнергию», — говорит ученик 9 класса Абай Бекболат.

Благодаря этому ноу-хау молодые ученые набрали 320 баллов из 400-сот возможных, в соревнованиях. Руководитель проекта убеждён, что новое устройство имеет широкие перспективы, поэтому не сомневался, что команда сможет покорить пьедестал.

«Наши ученики хорошо зарекомендовали себя в Астане. Они заняли первое место и получили лицензию на соревнования в США, которые проходили в городе Вустер штата Массачусетс. Наш проект был сильным. Мы были уверены что выиграем и наши дети вернулись в Шымкент с победой», — рассказал учитель информатики Бейбарс Токжанов.

Ранее этот проект был признан лучшим в Центральной Азии. На чемпионате мира честь Азииатского континента защищали две команды. Одна из них — наша! Теперь победители соревнований хотят усовершенствовать и внедрить устройство в народное хозяйство.