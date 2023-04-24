Благотворительная ярмарка национальных блюд прошла в Шымкенте

В Шымкенте в Назарбаев Интеллектуальной школе химико-биологического направления прошла необычная ярмарка.

К мероприятию, посвященному Дню искусств, ученики школы подготовили полтора десятка национальных блюд разных народов. Особенность ярмарки в том, что все собранные средства будут переданы ветеранам Великой Отечественной войны.

Эту необычную выставку национальных блюд, школьники приурочили ко Дню искусства. Ученики разделились на 14 шаныраков и приготовили блюда из богатого меню разных народов.

Уже по одежде девятиклассницы понятно — она представляет национальные блюда Германии. Столы украсили брецели, штрудли и жареный картофель по-немецки.

«Это традиционные немецкие блюда. В составе этого рецепта: тесто, картошка, мясо и томатная паста. Всё это мы приготовили сами, своими руками», — рассказала ученица 9- го класса г. Шымкента Тогжан Ташкул.

А шанырак «Ушконыр» предлагает богатый выбор блюд казахской национальной кухни. Ученицы школы в вышитых платьях угощают блюдами, без которых в праздник невозможно представить казахский дастархан. Здесь всё — от деликатесов казы-карта до бауырсаков и курта.

«Наш шанырак сегодня к столу подготовил казахские национальные блюда. Во-первых, это традиционный казы, ещё мы приготовили бауырсаки и курт. Посетители ярмарки проявили большой интерес к нашему столу. Мы очень быстро смогли распродать большую часть наших блюд», — говорит ученица 9- го класса г. Шымкента Нурайлым Жаксылык.

На гастрономической школьной ярмарке представлены татарская, итальянская, турецкая кухня и блюда восточных народов. Руководители школы лично оценивают кулинарное мастерство учеников школы, отмечая, что одна из задач этого школьного праздника — рассказать о многообразии культуры народов Казахстана и укрепить межнациональное согласие.

«Мы проводим смотр национальной кухни всех народов. Наши ученики с родителями приготовили блюда и представляют их на суд посетителей нашей ярмарки. Одна из основных целей этого мероприятия -формирование у учащихся нашей школы принципов межнационального единства и уважения к другим народам. Я сам попробовал блюда, приготовленные учениками нашей школы, и мне они очень понравились, чувствуется, что всё приготовлено с большой любовью», — сказал директор НИШ химико-биологического направления г. Шымкента Кайырбек Баксурбаев.

Ещё одна особенность этой школьной ярмарки — благотворительная цель. Все собранные средства от реализации детских кулинарных шедевров будут переданы ветеранам Великой Отечественной войны и их семьям.