Покорили США: шымкентские школьники выиграли 3 место на чемпионате мира

Ученики Назарбаев Интеллектуальной школы заняли 3-е место на чемпионате мира по робототехнике, прошедшем в Вустере, США.

В престижном турнире FIRST LEGO League US Open приняли участие 75 команд из 20 стран. Среди них США, Великобритания, Бразилия, Бельгия и Швеция.

Учащиеся 9-х классов, защитили честь не только своей школы, но и страны. Их проект под названием “Hydropump accumulation” направлен на сохранение излишков энергии от ветреных генераторов и солнечных панелей посредством преобразования его в электроэнергию.

«По нашим исследованиям: солнечные панели ветреные турбины в офисе за городом вырабатывают 6600 квт час энергий в месяц. А сам офис 50 сотрудниками использует 6000 квт энергий часов. В результате у остается 600 квт часов энергий. У нас было несколько идей, чтобы решить данную пролему. К примеру гравитационные батерей, тепловые батерей и водные резервуары и мы пришли к выводу, что водные резервуары подходящий вариант для этой проблемы»,-говорят призеры.

Как рассказывают юные дарования, на конкурсе жюри особенно понравилось то, как шымкентские ученики продемонстрировали инженерное мастерство, национальный колорит и командное единство.

В первый день соревнований ребята решили выступить в национальной одежде. Этим мы хотели показать миру, откуда мы прилетели и очень были горды этим, —поделилась участница команда Арайлим Абдисаттар.