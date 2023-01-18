Встреча жителей с Муратом Айтеновым в самом разгаре

Сегодня с 9:00 утра в выставочный центр «Корме» съезжаются люди со всего города. Все они хотят задать наболевшие вопросы напрямую акиму города и решить свои проблемы.

На встречу с главой города собралось больше сотни человек. Вопросы задают разные, самые популярные: цены на коммунальные услуги, благоустройство некоторых районов и создание инфраструктуры.

Помимо Мурата Айтенова на встречу пришли его заместители, акимы всех районов Шымкента, прокуратура и департамент полиции.

Встреча будет длится целый день, чтобы каждый горожанин смог на неё попасть.

Напомним адрес места встречи: проспект Н.Назарбаева, 12 рядом ВЦ Корме. Жителей Шымкента будут ждать до 18:00.