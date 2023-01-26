Вышедшим из тюрем осужденным будут помогать прокуроры

Новый проект для бывших заключенных действует в Шымкенте.

Социальные службы проводят работу по трудовому и бытовому устройству граждан. Кроме того, бывших заключенных направляют в социальные, обучающие центры и спортивные секции.

В прокуратуре говорят, на начальном этапе важно поддержать освободившегося из мест лишения свободы, чтобы они опять не ступили на путь преступлений.

Галымжан Жанабаев, начальник управления прокуратуры г.Шымкента:

«Наша главная цель — снизить статистику нарушений среди бывших заключенных, а также суицидов среди них. Для них будут созданы специальные спортивные секции, мы будем их обучать, постараемся сделать всё, чтобы они изменили свои взгляды. С экс-осужденными будут работать высококвалифицированные специалисты. К этому проекту мы планируем подключить специалистов из местных исполнительных органов и международные организации по защите прав людей. Когда мы предложили этот проект, акимат его поддержал».