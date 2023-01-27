“Я вернусь к этой теме”: Тажиева о задержанных на взятке коллегах

Главный педагог Шымкента прокомментировала задержание своих коллег Антикорупционной службой. По словам Жанат Тажиевой, два сотрудника управления образования находятся под следствием и подозреваются в коррупции.

Жанат Тажиева руководитель управления образования г.Шымкента:

«Да, соответствующие органы задержали специалиста управления образования Шымкента и подозревают ее. Помимо этого, под следствие попал еще один специалист. Подозреваемый не госслужащий, а гражданский служащий. Эти люди сейчас под следствием, как выйдет решение суда, я вернусь к этой теме. Без решения суда, по закону, я ничего больше не могу комментировать».

11 января Антикоррупционная служба Шымкента задержала двух сотрудников управления образования. По предварительным данным, главного специалистов городского отдела образования подозревают в получении взяток на системной основе. За 800 тысяч подозреваемая обещала положительную оценку дошкольным учреждениям, по результатам проверок в 2022-ом году. Подозреваемую заключили под домашний арест, свою вину она полностью признала.