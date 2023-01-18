За коррупцию задержали экс-руководителя одного из управлений акимата

15 января экс-руководителя управления общественного развития Туркестанской области задержала Антикоррупционная служба, передает Otyrar cо ссылкой на Ratel.kz.

Дамира Джунусова обвиняют в хищении 240 млн тенге во время пандемии. Как выяснилось, экс-чиновник в марте 2020 года, пользуясь чрезвычайным положением введенным в стране заключал договоры на заключение госзаказов.

Дамир Джунусов нанес ущерб государству на сумму около 240 миллионов тенге. Он полностью признал вину и сотрудничает со следствием. Изобличает других соучастников присвоений.

На период следствия экс-руководителя посадили под домашний арест, учитывая у него наличие малолетних детей.

Ранее экс-чиновник занимал руководящие должности в госструктурах Южно-Казахстанской, а далее Туркестанской области. Его последняя должность- заместитель председателя Комитета по делам молодежи и семьи МИОР РК.