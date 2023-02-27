Аграрии просят восстановить железную дорогу Сарыгаш-Жетысай

Туркестанские аграрии несут большие убытки из-за транспортировки угля и удобрения.
Крестьяне просят построить прямую железную дорогу от станции Сарыагаш в Мактааральский и Жетысайский районы. Из-за невозможности поставки угля в середине зимы только в Жетысайском районе замёрзла продукция 13 хозяйств.
Из-за отсутствия угля опытный специалист по тепличному хозяйству Габит Дарханов, посадил огурцы на полтора месяца позже. Аграрий, уставший транспортировать твердое топливо и удобрения из Сарыагаша в Жетысай, говорит: с запуском железной дороги, потерь могло быть гораздо меньше.
Габит Дарханов, аграрий:
«За каждую тонну получается по пять тысяч тенге. Если там по 18 тысяч, то с учетом транспортных расходов, у нас будет 23 тысячи. Я бы сказал, что если бы была железная дорога, тонна угля была бы равна цене в Сарыагаше. Если удобрения и твердое топливо привозили вагонами по железной дороге, было бы намного дешевле. А так, из-за того, что мы сами привозим твердое топливо, селитру, цена продукции соответсвтенно увеличивается в разы».
Раньше здесь было около 13 километров железной дороги, соединяющей Туркестанскую область с Узбекистаном. Крестьяне просят восстановить дорожное сообщение. Пока единственный грузовой поезд из Сарыгаша объезжает две области Узбекистана, и только потом заезжает в Мактааралский и Жетысайский районы. Аграрии теряют драгоценной время и деньги за пересечение границы, уплату налогов и транспортировку.
Серик Пиримбеков, заместитель акима Жетысайского района:
«Если бы железная дорога работала, цена на уголь была дешевле. Для примера с Сарыагаша, если бы со склада прямо по железной дороге вагоны прибыли бы сюда. то стоимость минеральных удобрений и горюче-смазочных материалов были бы значительно дешевле».
На проблему крестьян, отозвались представители Национальной компании «Қазақстан темір жолы». В Мактаарале и Жетысайском районе будет построена железная дорога непосредственно со станции Сарыагаш. Интерес к этому проекту проявляет и узбекистанская сторона.
Акыл Билялов, генеральный менеджер АО «НК Қазақстан темір жолы»:
«По «Дарбаза-Мактаарал» в настоящее время разрабатывается технико-экономическое обоснование. Окончание в мае этого года. Планируем строительство до конца 2025 года. Проект по развитию транзитного потенциала двух государств».
Железнодорожная линия будет продолжена через станции Сырдарья и Джизак соседней страны. Для этого вначале в Мактааральском и Жетысайском районах будут обозначены железнодорожные переезды. Если строительство железной дороги, о которой мечтают крестьяне, будет завершено через два года, потери фермеров уменьшатся, они избавятся от многих проблем. В частности транспортных .