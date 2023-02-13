Автобусы Шымкента «заговорили» на казахском языке

В южном мегаполисе не осталось остановок с русскими названиями. Привычные горожанам точки ожидания «Север», «Восток» отныне именуются иначе, передает OTYRAR.

О переменах в сфере общественного транспорта рассказал Мухтар Коканбаев, руководитель Управления автомобильных дорог и общественного транспорта. По его словам, в настоящее время утверждены названия более 700 остановок на казахском языке. Инициатива возникла не с пустого места. Жители города не раз обращались к акиму и в профильное ведомство с предложением переименовать русскоязычные остановки.

«Неоднократно поднимался вопрос переименования остановок. Есть люди, которые на приемах акима обращались, чтобы остановки были на казахском языке. У нас была создана рабочая группа, мы утвердили названия более 700 остановок. Перечень передали водителям и кондукторам. Теперь остановки будут объявлять на государственном языке», — говорит Мухтар Коканбаев.

Кроме того, в общественном транспорте Шымкента внедряют систему электронного оповещения. Теперь на казахском языке заговорят 5 маршрутов: №35, №74, №12, №84 и №27. Это своего рода помощь как для горожан, так и для кондукторов. Пока что переход на голосовую систему всех маршрутов — вопрос времени и финансов, говорит Мухтар Коканбаев.

«По что тестируем систему, не будем забегать вперед. Не могу сказать однозначно, будут ли все маршруты оснащены электронной системой оповещения. Установка оборудования стоит немалых денег», — говорит глава управления АД и ПТ.

Вместо привычного «Севера» — Терискей, Восток- Куншыгыс, а остановка Некрасова отныне именуется как Торекулова. Жителям города необходимо привыкнуть к новым названиям остановок. В этом им поможет голосовая система оповещения и кондукторы.

А в случае жалоб и предложений всегда можно оставить обращение на официальной странице профильного ведомства. Специалисты обещают рассмотреть каждую заявку и дать обратную связь. Всего же, в городе курсируют около 900 автобусов по 77 маршрутам.