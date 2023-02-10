Более 100 улиц осветят в южном мегаполисе

В Шымкенте в этом году планируют оснастить освещением 104 улицы, передает OTYRAR.

Об этом сообщили в пресс-службе акима Шымкента и рассказали о первых результатах. Так, в 2020 году из 747 улиц южного мегаполиса были освещены лишь 220.

«Согласно поручению Мурата Айтенова, в рамках программы государственно-частного партнерства, в период с 2021 по 2023 годы планируется осветить 312 улиц, в этом направлении заключены соответствующие договоры», — сообщили в ведомстве.

Согласно плану до конца года в городе планируется подключить к световым системам 104 улицы. Сейчас начаты строительные работы. В итоге планируется довести количество освещенных улиц до 532. Тем самым показатель светлых улиц составит 70%. веще