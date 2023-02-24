Cуслики в Туркестанской области вышли из спячки

Из зимней спячки в этом году суслики вышли чуть раньше, об этом сообщает общественник Кайрат Карибаев.

Как правило, грызуны просыпаются в начале марта или апреля, когда температура воздуха начинает нагреваться.

По данным «Казгидромет» в Туркестане сегодня будет облачная погода, но осадков не ожидается. Температура достигнет +11 градусов тепла.

Ночью столбик термометра опуститься до +4 градусов. Погода будет облачная, местами ожидается дождь.

В Шымкенте тоже будет будет облачная погода с кратковременными дождями. Температура воздуха достигнет +14 градусов. Ночью столбики термометров достигнут +6 градусов.