Госсекретарь США прилетает в Казахстан сегодня

О визите Энтони Блинкена в Казахстан стало известно уже на прошлой неделе и вот сегодня его ожидают в столице.

Сам Государственный секретарь США анонсировал свой приезд в Твиттер, где написал, что это его первый визит в Казахстан в качестве секретаря.

После он отправится в Узбекистан, а от туда уже в Индию. Поездка мистера Блинкена в Казахстан приурочена развитию партнерства со странами Центральной Азии. Она продлится с 29 февраля по 3 марта.

Госсекретарь примет участие во встрече глав внешнеполитических ведомств стран Центральной Азии и США в формате С5+1, «чтобы подтвердить приверженность Соединённых Штатов независимости, суверенитету и территориальной целостности стран Центральной Азии, а также сотрудничеству с регионом в поиске решений к общим глобальным вызовам»,-говорится в сообщении пресс-службы госдепа США.

Встреча C5+1 будет посвящена вопросам укрепления экономического, энергетического и экологического сотрудничества, а также сотрудничества в области безопасности между США, Казахстаном, Кыргызстаном, Таджикистаном, Туркменистаном и Узбекистаном.