Какие меры принимают для недопущения дефицита ГСМ

В этом году в Казахстане будет произведено 13 млн 400 тысяч тонн нефти. Это на 300 тысяч тонн меньше, чем в прошлом году.

В целях предупреждения дефицита горюче-смазочных материалов, недопущения роста цен министр энергетики поручил создать резервы нефтепродуктов у крупных потребителей и с февраля начать распределять дизельное топливо, необходимое для весенне-полевых работ.

Чтобы вновь не столкнуться с дефицитом ГСМ и не оставить страну без топлива во время ремонта отечественных НПЗ, в Минэнерго решили сделать запасы: 150 тысяч тонн на базе «КазМунайГаза» и 50 тысяч — в «Қазақстан темір жолы».

Кроме этого, необходимо перекрыть каналы незаконного вывоза горючего за пределы республики и обеспечить аграриев дизельным топливом. И всё это надо сделать в этом месяце.

Болат Акчулаков, министр энергетики РК:

«Отгрузка дизельного топлива для нужд сельхозтоваропроизводителей будет осуществляться с февраля текущего года, то есть за месяц до предыдущих сроков. Плановые работы в одном из нефтеперерабатывающих заводов страны проведут по графику. Создание резервов нефтепродуктов позволят избежать дефицита ГСМ».

По данным «Ассоциации Жанар-жағармай», в этом месяце на Шымкент выделено порядка 33 тысяч тонн ГСМ. С началом весенне-полевых работ и увеличением транзитного потока, спрос, скорее всего, возрастет. Поэтому за производством и оборотом нефтепродуктов, необходим строгий контроль, считает председатель Ассоциации.

Кайыпбек Камбаров, председатель ИП и ОЮЛ «Ассоциация Жанар-Жагармай»:

«Наша ассоциация тесно сотрудничает с департаментом экономических расследований. Также необходимо подключить и общественность, комиссию из специалистов отрасли, представителей ассоциации и фискальных органов. Где есть контроль — нет места теневой экономики».

Задача — не допустить дефицита и роста цен на горюче-смазочные материалы, поставлена и перед шымкентским Департаментом экономических расследований.

Камилхан Исмаилов, руководитель управления департамента экономических расследований по г. Шымкенту:

«В прошлом году департаментом выявлены и зарегистрированы 3 уголовных правонарушения по факту завладения, реализации, хранения нефти и нефтепродуктов без документов, подтверждающих законность выпуска. Кроме того, по факту реализации нефтепродукта по завышенным ценам один предприниматель привлечен к административной ответственности. Департамента экономических расследований регулярно проводит встречи с предпринимателями, занимающимися реализацией нефтепродуктов и решает возникающие проблемы».

В Казахстане, запрет на вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом, действует до конца мая. В Минэнерго убеждены: данная мера поможет избежать дефицита ГСМ и роста цен на внутреннем рынке.