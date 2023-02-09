Мошенники обманным путем выманили 8 млн тенге у женщины

Полиция раскрыла мошенничество, совершенное в прошлом году. Они задержали подозреваемых, ими оказались жители Кызылординской области.

Жительница Туркестанской области в прошлом году обратилась с заявлением. По её словам, ей позвонил незнакомый мужчина и представился «сотрудником компании» и объявил о том, что женщина якобы выиграла машину марки KIA K5, но чтобы получить авто ей нужно было перевести деньги.

Так, доверчивая потерпевшая перевела 8 млн тенге, после чего мошенник скрылся. С тех пор телефонных аферистов искали непрерывно и вот, наконец, нашли. Ими оказались двое безработных из Кызылординской области. Сейчас по данному факту проводится досудебное расследование по статье «Мошенничество».