Мужчина продал взятый на прокат автомобиль в области

Житель Толебийского района умудрился продать женщине чужой автомобиль.

В отдел полиции района обратилась потерпевшая. Она рассказала, что отдала мужчине 1 млн 200 тысяч тенге в обмен на «DAEWOO NEXIA». Как оказалось позже, машина была в прокате, а хозяином оказалось третье лицо. Договорившись с продавцом, женщина оплатила покупку, а потом должна была встретиться с ним в автоЦОНе. Однако на встречу злоумышленник не явился.

После обращения полицейские задержали подозреваемого. Как оказалось, таким способом мужчина пытался заработать легкие деньги. Правда за них придется расплачиваться в местах исправительного учреждения.

Сейчас ведется досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства, наказание определит суд.