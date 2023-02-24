На водителя сбившего девушку на автобусе завели уголовное дело

В Шымкенте открыто уголовное дело против водителя общественного транспорта по факту наезда на пешехода.

Инцидент произошел 22-го февраля автобус примерно в 10 часов утра. По словам очевидцев, девушка пыталась перейти дорогу в не предназначенном для перехода месте. Сейчас 17-летняя пациентка проходит лечение в больнице.

Уголовное дело возбуждено в отношении водителя автобуса, сбившего подростка. Дело по факту наезда на пешехода было зафиксировано по ст. 345 ч. 2 Уголовного кодекса Казахстана.

«Правонарушение зарегистрировано по статье «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». По делу назначены соответствующие экспертизы. В настоящее время проводятся следственные мероприятия» – сообщила пресс-служба Департамента полиции города Шымкента.

Несчастный случай произошел на улице Байтурсынова недалеко от пересечения с улицей Мадели Кожа. Очевидцы сообщают, что девушка пыталась перейти дорогу посреди транспортного потока в стороне от светофора.

Но пересечь трассу не успела её сбил городской автобус №27. Увидев пешехода водитель стал тормозить и повернул руль в сторону пытаясь объехать девушку. Однако избежать столкновения не удалось.

По данным городского управления здравоохранения, сообщение о дорожно-транспортном происшествии на пульт 103 поступил в 10: 17. Прибывшие на место специалисты оказали пострадавшей первую медицинскую помощь и доставили в городскую клиническую больницу номер один. После оказания первой помощи подросток был переведён в детскую больницу. Текущее состояние пострадавшей врачи оценивают как средней-тяжести.

«После оценки состояния девушка была госпитализирована в отделение нейротравматологии. Сейчас её состояние оценивается как средней степени тяжести. Диагностирована закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга»» -рассказал заместитель главного врача городской клинической детской больницы г. Шымкента Ержан Байдуллаев.

По словам врачей, в зависимости от динамики выздоровления пациентку могут выписать домой через 7-10 дней.