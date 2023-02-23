Об инвестиционном потенциале Сауранского района говорили на встрече с акимом Туркестанской области

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды встретился с жителями Сауранского района.Доложил о планах развития области, района, заслушал обращения и предложения жителей.

В свою очередь руководители департаментов, управлении и специалисты отрасли ответили на вопросы сельчан новообразованного района.

С момента образования Сауранского района в Туркестанскую область привлекли рекордное количество инвестиций — свыше 26 млрд тенге. Из них 20 млрд – это частные инвестиции. Аким области Дархан Сатыбалды посоветовал местным жителям развивать туризм:

«После создания Сауранского района активизировалось социально-экономическое развитие. Тем не менее, необходимо усилить работу по увеличению объема инвестиций. Благодаря близости к областному центру, район имеет высокий потенциал. Есть много возможностей для открытия новых предприятий».

По итогам прошлогодних встреч акима области с сауранцами, решен ряд вопросов. Так после жалоб жителей Енбекши-дихан Иассинского сельского округа на плохой интернет, в аулах установили новые станции двух мобильных операторов, поддерживающие стандарт 4G.

Кроме глобальной сети, жителей волнуют вопросы инфраструктуры: ремонт и строительство дорог, обеспечение питьевой и поливной водой.

В Сауранском районе, в сфере сельского хозяйства, произведена продукция на 87 млрд тенге. Посевные площади достигли 42 тысяч гектаров.

На 44 процента увеличен объем строительства жилья. Также в Сауранском районе возводят 5 зданий государственных органов.