Памятные даты и праздники февраля

Вот и наступил последний месяц зимы. Кто привык говорить «последний», а авиаторы со стажем в данном случае обязательно сделают замечание: «Не последний, а крайний».

Ладно, ни мне, ни вам, пусть будет так: февраль – завершающий месяц зимы. Узнавайте, какими плановыми событиями и юбилеями он будет наполнен. Начинается он со среды, а завершается вторником.

1 февраля – День жевательной резинки (или День жвачки), День конфетных украшений, День без политики (а такое вообще возможно?), День аромата в Японии (Nioi No Hi).

110 лет со дня выхода в свет первого номера газеты «Казах» (1913 г.), 95 лет со дня выхода первого номера журнала «Жулдыз» (1928 г.).

2 февраля – День сурка. 140 лет – композитору Михаилу Гнесину; 105 лет со дня выхода первого номера журнала «Абай» (1918 г.); 85 лет со дня рождения писателя Марала Скакбаева (1938 г.); 75 лет со дня рождения певца, композитора Казахстана Алтынбека Коразбаева (1948 г.).

3 февраля – День «На работе нагишом» (проводят в первую пятницу февраля, это веселая идея американки Лизы Канарек для работающих в удаленном режиме из дома). День значительного рывка (в основе праздника лежит идея окончательного разрыва крайне плохих и тупиковых отношений с кем-либо). День, когда умерла музыка (3 февраля 1959 года легендарные американские рок-музыканты Бадди Холли, Ричи Валенс и «Большой Боппер» Дж. П. Ричардсон погибли в авиакатастрофе возле Клир-Лейк, штат Айова, США). Национальный день красной одежды в США (отмечают в первую пятницу февраля), Международный день борьбы с ненормативной лексикой, Всемирный день свободной любви.

50 лет назад родился актер, телеведущий Андрей Чернышов, фильмы: «Маяковский. Два дня», «Две судьбы», «Земский доктор» и др.

4 февраля – Всемирный день борьбы против рака, День мороженого на завтрак (или День завтрака мороженым, отмечают в первую субботу февраля). День вакуума (по одной версии, идея принадлежит ученым, создавшим разряженное пространство; по другой – домохозяйке, пылесосившей свой дом). День искренней благодарности почтальонам, или День почтальона в США.

150 лет – писателю Михаилу Пришвину; 90 лет со дня выхода в свет первого номера республиканской газеты «Дружные ребята»; 90 лет назад родился актер и телеведущий Игорь Кваша (1933-2012 гг.), фильмы: «Достояние республики», «Тот самый Мюнхгаузен», телепередача «Жди меня» (Первый канал); 40 лет – актрисе Александре Урсуляк, фильмы: «Пингвины моей мамы», «Формула жизни» и др.

5 февраля – День памяти воинов-интернационалистов. День монарха (данаида монарх – вид бабочек из семейства нимфалид, одна из самых известных бабочек Северной Америки).

6 февраля – Международный день бармена, День хромой утки («хромая утка» – термин, используемый для описания избранного должностного лица, которое уходит с поста и больше не несет ответственности перед своими избирателями).

90 лет со дня рождения балерины, народной артистки КазССР Сары Кушербаевой (1933-1999 гг.); 80 лет – американскому певцу и актеру Фэбиану Форте; 80 лет – Вячеславу Спесивцеву, педагогу, режиссеру, худруку Московского экспериментального театра.

7 февраля – День балета (балет зародился во времена Ренессанса в Италии и Франции); День приветствий в адрес надоедливых соседей.

8 февраля – День воздушных змеев (воздушные змеи приносят радость с V века и появились сначала в Китае), День «Засмейся и разбогатей!», День оперы (опера привлекает публику с XVI века); День электронного ящика (отмечают с 2012 года).

95 лет – киноактеру Вячеславу Тихонову; 90 лет со дня рождения Копмагамбета Елемесова, академика, каракулевода; 50 лет – актеру Александру Макогону, фильмы: «Ищейка», «Женщина с лилиями» и др.

9 февраля – Международный день стоматолога, День зубной боли (очень важно научиться заботиться о наших зубах так, чтобы ее никогда не было); День чтения в ванной.

240 лет – поэту Василию Жуковскому; 85 лет – писателю Юрию Ковалю; 85 лет со дня рождения публициста, литературного деятеля, переводчика Зейноллы Сериккалиева (1938-2004 гг.); 80 лет – актеру, комику Джо Пеши.

10 февраля – День Плимсолла (британский политик и общественный деятель Сэмюэль Плимсолл – изобретатель «линии Плимсолла» – минимальной безопасной высоты надводной части борта для различных типов судов); День зонтика (самый старый сохранившийся зонт датирован 21 годом нашей эры, он родом из Древнего Китая); День «Дайте имя своему автомобилю» (для владельцев авто).

120 лет – композитору Матвею Блантеру, песни: «В лесу прифронтовом», «Черноглазая казачка» и др.; 60 лет – актрисе Людмиле Артемьевой, фильмы: «Сваты», «Таксистка» и др.; 60 лет – композитору Игорю Зубкову, автору музыки к очень популярному в СССР фильму «Цыган»; 85 лет – писателю Георгию Вайнеру; 60 лет – певцу Сергею Пенкину.

11 февраля – Всемирный день больного, День белой рубашки (он знаменует собой окончание профсоюзной забастовки работников General Motors в 1937 году, которые выступили за более справедливые условия труда, надев белую рубашку). День «Не плачь по пролитому молоку». День «Убирайся со своей гитарой» (многим знаменитым бардам приходилось слышать эту фразу. Этот праздник в честь тех, кто стремится освоить аккорды). День очистки внутренностей компьютера (когда в последний раз вы чистили вентиляторы и материнскую плату?). День счастливого одиночества; День заведения друзей.

100 лет со дня рождения актера, режиссера, народного артиста РК лауреата Госпремии РК Юрия Померанцева.

12 февраля – Международный день науки и гуманизма, Международный день брачных агентств, День внеземной культуры (если она существует, то мы уже готовы), День бюстгальтера в Японии.

100 лет со дня рождения режиссера Франко Дзеффирелли (1923-2019 гг.), фильмы: «Иисус из Назарета», «Ромео и Джульетта», «Укрощение строптивой» и др.; 90 лет назад родился актер Бруно Оя, фильмы: «Выстрел в тумане», «Никто не хотел умирать», «Операция «Трест».

13 февраля – Всемирный день радио, День поменять имя (если оно не устраивает, возможно, другое будет более подходящим); День безумной любви к себе.

150 лет назад родился певец (бас) Федор Шаляпин (1873-1938 гг.); 140 лет со дня рождения актера, педагога, театрального режиссера Евгения Вахтангова (1883-1922 гг.), умер от болезни рака желудка, основатель театра им. Вахтангова; 120 лет – писателю Жоржу Сименону; 90 лет со дня рождения актера Льва Перфилова (помните фотографа «Шесть-на-девять» из фильма «Место встречи изменить нельзя», это он…).

14 февраля – День компьютерщика, День Святого Валентина (не наш праздник), День донора (включая доноров органов); День колеса обозрения (идея аттракциона возникла приблизительно в 1600-х годах).

210 лет – композитору Александру Даргомыжскому.

15 февраля – Международный день онкобольного ребенка, День бегемота.

16 февраля – День инноваций, День одолжений ворчуну.

130 лет со дня рождения маршала Михаила Тухачевского; 90 лет со дня рождения ученого и философа Жабайхана Абдильдина.

17 февраля – День своего пути, День спонтанного проявления доброты.

110 лет со дня рождения актера, заслуженного артиста КазССР Камаси Умирзакова (1913-1965 гг.).

18 февраля – Февральский день ресторана (дата на 2023 год, проводится раз в сезон в третью субботу февраля, мая, августа и ноября); День батарейки.

90 лет со дня рождения Йоко Оно – японской авангардной художницы, певицы и деятеля искусств, вдовы Джона Леннона; 70 лет – композитору-песеннику Аркадию Укупнику.

19 февраля – Всемирный день защиты морских млекопитающих; Международный день перетягивания каната (это соревновательный вид спорта, но в 1920 году он был изъят из перечня Олимпийских игр).

550 лет – астроному Николаю Копернику; 90 лет со дня рождения актрисы Эльзы Леждей (1933-2001 гг.), помните Кибрит из фильма «Следствие ведут знатоки», это она.

20 февраля – Всемирный день социальной справедливости, День «Полюби свое домашнее животное», День толстовки с капюшоном (и суровая зимняя погода нестрашна).

21 февраля – Всемирный день экскурсовода, Международный день родного языка.

80 лет назад родилась Людмила Улицкая, писатель, переводчик, сценарист фильмов: «Умирать легко», «Ниоткуда с любовью, или Веселые похороны», сериала «Казус Кукоцкого» и др.

22 февраля – Международный день поддержки жертв преступлений, День прогулки с собакой (праздник тех, кто выгуливает любимых питомцев на природе), День скромности, День одной задачи (среди множества ежедневных задач можно выбрать одну и решить ее основательно). День «Сделай что-то во благо других, даже если тебе это неудобно» (отмечается ежегодно в четвертую среду февраля).

80 лет назад родилась Алла Мещерякова (1943-2020 гг.), так до конца и не открытая нашим кинематографом актриса, она снялась в фильмах «А зори здесь тихие…», «Зонтик для новобрачных», «Менялы» и др.; 80 лет – писателю Эдуарду Лимонову.

23 февраля – старый праздник – День Советской армии (отмечают те, кто служил в армии СССР). Международный день печенья для собак (первые собачьи бисквиты были разработаны в середине XIX века американским производителем Джеймсом Спраттом). День тенниса, или День игры в теннис. День кёрлинга (командная шотландская спортивная игра на ледяной площадке, разработанная в 1500-х годах).

140 лет – кинорежиссеру Виктору Флемингу; 120 лет – писателю Юлиусу Фучику.

24 февраля – 75 лет со дня рождения кюйши-домбриста, композитора, председателя фонда Курмангазы Абильтая Шамиля (1948 г.).

25 февраля – День пистолета (Самуэль Кольт изобрел револьвер – пистолет с несколькими камерами для пуль. Он запатентовал его в Европе в 1835 году, в США в 1836 году получил патент №138). Открой ночь с «той бутылкой» (дата на 2023 год, шуточный праздник).

150 лет со дня рождения певца (тенора) Энрико Карузо (Caruso) (1873-1921 гг.); 130 лет со дня рождения Григория Ярона, актера, режиссера, народного артиста СССР (1893-1943 гг.), вспомните его: он играл официанта Пеликана в фильме «Мистер Икс»; 80 лет со дня рождения Джорджа Харрисона, участника группы

The Beatles (1943-2001 гг.).

26 февраля – День стекломойщиков, День персонального шеф-повара (может, вы сами себе готовите, и это ваш собственный праздник?). День карнавала (карнавалы помогают расслабиться и избавиться от многих стрессов, этот день в честь этого явления). День «Расскажи сказку» в США.

27 февраля – Международный день полярного (белого) медведя. День «И ежу понятно» (в основе идеи лежит концепция простоты, праздник был создан Адриенном Сиу Куперсмитом – «главным эвентологом в истории мира»).

28 февраля – День флориста, или День цветочного дизайна (это официальный праздник в США, губернатор Массачусетса Уильям Ф. Уэлд провозгласил этот день в 1995 году – повод для признания таланта и вклада флористов). День публично спящего, или День сна в публичном месте (иногда не стоит стесняться и просто отдохнуть). День зубной феи. Всемирный день стерилизации домашних животных (дата на 2023 год, Всемирный день кастрации домашних животных ежегодно проводится в последний вторник февраля).

130 лет со дня рождения Всеволода Пудовкина, актера, кинорежиссера, народного артиста СССР (1893-1953 гг.). Вот такими событиями будет наполнен самый короткий месяц года.

Календарь февраля собирала Фарида ШАРАФУТДИНОВА