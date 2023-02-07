Почему в Шымкенте не могут достроить новый терминал аэропорта

В Шымкенте не могут достроить новый терминал аэропорта. Построить его поручили еще в 2018 году, но его до сих пор не сдали в эксплуатацию.

Долгострой даже раскритиковал премьер-министр страны, который приезжал в Шымкент с рабочим визитом. Оказалось, что новый терминал аэропорта не могут достроить из-за нехватки земли. Инвестору нужно строить перрон, но участка для этого нет. А без перрона терминал не сможет работать.

Недостроенное здание, рабочие с балками, спецтехника и грязь под ногами. Именно так выглядит новый терминал в шымкентском аэропорту. Стратегический объект должны были сдать в эксплуатацию еще в 2020 году, но он превратился в долгострой. Сначала завершить стройку помещала пандемия, а остро теперь встал земельный вопрос. Инвестору, авиакомпании Скат, негде строить перрон, без которого терминал не сможет заработать.

«В настоящий момент на 80% практически все строительные работы по терминалу завершены. Остались отделочные работы. В связи с погодными условиями мокрые работы не производятся до потепления. Но тем не менее, мы уже приступили к организации ввода в эксплуатацию терминала в черновой отделке 04,08 01,57 Единственным препоном для завершения строительства является недостающие участки для строительства галерей и установки телескопических трапов», — говорит Алик Ганеев директор по правовым вопросам АО «Авиакомпания SCAT».

Территория, на которой планировали возвести перрон и телескопические трапы, принадлежит старому аэропорту и вокруг нее кипят судебные страсти. Началось все тогда, когда в акимате решили выставить старый аэропорт на торги.

Покупатель должен был иметь 5-летний опыт управления воздушной гаванью и отдать те злополучные 6 гектаров земли инвестору под строительство нового терминала. Но потенциальный покупатель завидел в сделке условия, ограничивающие конкуренцию и обратился в суд. Там приняли его сторону. Дело должно решиться в верховном суде.

«Суд мы ожидаем, думаем что в феврале месяце. Если Верховный суд оставит решение суда первой инстанции без изменений, то будем искать другие пути в рамках законодательства. Будем искать другие пути, при выставлении аэропорта на торги рассмотрим варианты изменения требования», — говорит Мухтар Коканбаев руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог г.Шымкента.

Сейчас новый терминал завершен на 80%. Это обошлось инвестору в 15 миллиардов тенге. За время простоя произошло удорожание объекта, на сколько, еще считают. Шымкент расположен на стыке транспортных потоков между Востоком и Западом, что создает условия для выполнения как прямых, так и транзитных рейсов. Но городской аэропорт сейчас вряд ли соответствует статусу международного. Его пропуская способность сейчас всего 200 пассажиров в час, и он работает на пределе возможностей. Как только инвестор получит земельный участок, необходимый под перрон, потребуется около 7 месяцев, чтобы завершить все работы и ввести терминал в эксплуатацию. Когда это произойдет пока неизвестно.