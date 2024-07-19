В Туркестане увеличивают грузопоток через международный аэропорт

В Туркестане увеличивают пассажиро- и грузопоток через международный аэропорт. Аким региона поручил использовать весь потенциал современной воздушной гавани.

Международный аэропорт в Туркестане это первая воздушная гавань в стране, построенная за годы независимости. В дирекции аэропорта отчитались о проделанной работе. Увеличилось количество маршрутов в областной центр. Стало больше грузоперевозок. Повышается класс самого аэродрома.

«У нас был класс аэродрома Д, мы перешли на Е. С последующим переходом класса Ф. Принятие максимальных воздушных судов. В воскресенье летает авиакомпания которая занимается разгрузкой грузов в Туркестане», — говорит Ильяс Нугуманов, управляющий директор АО «Международный аэропорт Туркестан».

Дархан Сатыбалды поручил подготовить новые проекты развития международного аэропорта. На совещании проанализировали работу, направленную на развитиевоздушной гавани, повышение доходов и пассажиропотока. Аким области отметил, что возможности и потенциал современного аэропорта до сих пор не используются в полной мер. Он поручил создать мультимодальный логистический хаб на территории аэропорта.

«Необходима системная работа, которая положительно скажется на социально-экономическом развитии региона. Аэропорт также не должен оставаться в тренде глобализации. Сейчас оперативная доставка товара стала мировой тенденцией. Развитие транзитного коридора актуально. Поэтому ознакомьтесь с опытом других стран. Бизнес можно развивать, продвигая отрасль. Необходимо укрепить связи с крупными зарубежными авиакомпаниями. Выполнение заданных задач до этого еще слабо. Работу аэропорта следует развивать в связи со сферой туризма. В Индии, Корее, Малайзии, Турции, России, Китае увеличивается количество авиарейсов, а также хромает маршрут привлечения путешественников. Необходимо также увеличить логистический потенциал аэропорта и увеличить грузоперевозки», — говорит Дархан Сатыбалды аким Туркестанской области.

Сфера туризма является одним из основных источников доходов многих стран. Благодаря всестороннему развитию туристского потенциала увеличивается и посещаемость. В последние годы все больше людей хотят посетить Казахстан. В том числе и город Туркестан. Для этого нужно развивать авиасообщение. Президент страны Касым-Жомарт Токаев поручил придать Туркестану особый статус. Кроме того, Туркестан в 2024 году стал туристической столицей тюркоязычных стран.

«Туркестан для всех тюркских народов является землей отцов, благословенным местом и родным очагом. Известно, что наши предки получили здесь духовные знания от великого учителя Ходжи Ахмеда Ясауи и распространили тюрко-исламскую культуру в мире. Когда тюрки направились в Малую Азию, эти ценности помогли сохранить наши корни и стали основой нашего единства. Наша цель – превратить тюркский мир в один из важнейших экономических, культурных и гуманитарных регионов XXI века. Мы призываем начать модернизацию тюркской цивилизации со знакомства мира с наследием Ясауи и священным Туркестаном», — говорит Касым-Жомарт Токаев президент РК.

Международный аэропорт в Туркестане соответствует инновационным и технологическим требованиям современного типа. Он может перевозить до 3 миллионов пассажиров в год.