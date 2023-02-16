Похищенные на строительство дороги миллионы вернули государству

Дело о хищении 747 миллионов тенге обрастает новыми подробностями. Антикор Шымкента в марте прошлого года начал расследовать многомиллионные бюджетные траты.

Под подозрение попала бывшая супруга Кайрата Сатыбалды – Гульмира, руководитель управления пассажирского транспорта и автодорог, а также его заместитель и руководство ТОО «Ария – Жана Астана». Деньги должны были пойти на оплату строительно-монтажных работ в Шымкенте. Но, фактически они не были выполнены.

Подрядчики свою вину признали, деньги вернули. Экс-главный транспортник Шымкента уволился, как сообщили в Антикоре, по их же рекомендации.

Олжас Тобашов, заместитель руководителя следственного управления антикоррупционной службы г.Шымкента:

«Все украденные деньги, полностью возвращены в бюджет государства. Поэтому уголовное дело в их отношении прекращено по нереабилитирующим основаниям. Это уже считается тем, что они привлеклись к уголовной ответственности. Насчет руководителя управления транспорта, мы отправили рекомендательное письмо управлению. Руководитель управления покинул свою должность».