В Шымкенте временно ограничат движение на двух улицах

В Шымкенте продолжается строительство железнодорожных путепроводов на улицах Момынова и Тиленшина. В связи с проведением работ в городе вводятся временные ограничения движения транспорта.

Так, на улице Момынова движение по мосту перекрывать не будут, однако проезд по старому железнодорожному переезду под мостом будет временно закрыт с 22 января 2026 года сроком на две недели.

На улице Тиленшина в районе железнодорожного переезда движение транспорта ограничат с 00:00 часов 22 января до 08:00 часов 24 января 2026 года.

Горожан и гостей города просят учитывать изменения и заранее планировать маршруты движения.