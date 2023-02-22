Проекты на более 8 млрд тенге реализуются в этом году в Туркестанской области

Под председательством акима Туркестанской области Дархана Сатыбалды состоялось заседание регионального инвестиционного штаба.

На совещании обсуждалась работа, проводимая по ходу реализации проектов, представленных на первом заседании. Кроме того, были заслушаны дальнейшие планы акимов районов и городов. И инвесторы высказали свои предложения.

Бизнесмены, вкладывающие средства в экономику региона, будут всесторонне поддерживаться властями. На заседании инвестиционного штаба, аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды отметил: помощь будет оказываться как в рамках инфраструктурных проектов так и по другим вопросам организации бизнеса.

Говорили и о перспективах будущих проектов, привлечения инвестиций, создания рабочих мест. Так в Казыгуртском районе в этом году будет создано более 500-сот новых рабочих мест.

«В нашем районе планируется реализация ряда инвестиционных проектов. Ожидается, что общая стоимость этих проектов составит 19 млрд 900 миллионов тенге, это даст около 500 новых рабочих мест. В этом году планируем реализовать 13 проектов на общую сумму 8 млрд 300 миллионов тенге. В их числе: организация пункта забоя скота стоимостью 1 млрд 100 миллионов тенге. Мощность предприятия составит 11 тысяч голов крупного рогатого скота в год. Будут трудоустроены 25 человек. Так же в планах строительство 12-ти теплиц, производственной мощностью 600 тонн овощей. Объём инвестиций в проект составит один миллиард 400 миллионов тенге», — рассказал представитель акимата Казыгуртского района Туркестанской области.

Инвесторы высказали свои предложения по 10 проектам. Они попросили помочь с организацией дорожной и энергетической инфраструктуры и выделением земли.

Глава региона отметил, что все просьбы будут рассмотрены и решены. Помогать инвесторам в реализации проектов глава региона призвал так же акимов городов и районов области.

«Тот кто не сможет привлечь инвестиции, будет рассматриваться на предмет соответствия занимаемой должности. Вы расскажите какие у вас есть планы по привлечению инвесторов. Где и какие есть возможности, что вы рассматриваете на данном этапе?

Просчитайте сколько новых рабочих мест дадут вложения. В какие отрасли можно привлечь инвесторов. Вы должны над этим работать. Мы внимательно следим за ходом реализации каждого проекта. Оказываем поддержку инвесторам, прилагаем усилия для совместной реализации этих программ. Помогаем в организации инфраструктуры и решении других вопросов. Надеемся, что представленные проекты в ближайшее время будут реализованы и станут драйверами экономики области», — сказал аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

Аким области подчеркнул: нужно прилагать усилия для совместной реализации программы. Динамика, сроки и дорожные карты реализации проектов должны быть четко указаны в контракте.

В ближайшее время на территории города Арыси методом капельного орошения одна из компаний планирует выращивать кормовые культуры на площади 4 с половиной тысячи гектаров. При этом работой будут обеспечены 30 человек. Это предприятие намеерно инвестировать 15 млрд-ов тенге и открыть откормочную площадку на 50 тысяч голов скота.