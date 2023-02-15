Проливные дожди ожидаются в Шымкенте

Как минимум в ближайшие 3 дня шымкентцев ожидают проливные дожди и сильные ветра.

Об этом сообщают синоптики Казгидромета. В четверг, 16 февраля, утром и днем прогнозируется сильный дождь. Ветер юго-восточный с переходом на юго-западный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью 1-3, днем 8-10 тепла.

17 февраля к проливным дождям присоединятся сильные ветра, скорость будет достигать 23 метров в секунду. Температура воздуха ночью 3-5, днем 8-10 тепла.

В субботу, 18 февраля, переменная облачность, временами дождь. Ветер восточный 8-13, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью 0-2, днем 6-8 тепла.