С нелегальными добытчиками полезных ископаемых борются в Туркестанской области

В Туркестанской области усилится работа против лиц и компаний, незаконно эксплуатирующих недра. К такому решению призывает правовая статистика.

В прошлом году по фактам самовольного пользования недрами туркестанским полицейским поступило 127 заявлений. По 12 фактам возбуждены уголовные дела и проводятся следственные мероприятия.

В прошлом году в Туркестанской области зарегистрировано 127 фактов незаконного пользования недрами. Власти отреагировали и в результате, 28 машин и тракторов в том числе 7 единиц погрузочной техники как орудия правонарушения, заключены на штрафстоянку. А контракты на недропользование с 27 лицами, нарушившими закон, расторгнут. Теперь в регионе усилится работа против лиц и компаний, незаконно эксплуатирующих недра и не исполняющих свои контрактные обязательства.

«Необходимо усилить борьбу с незаконными пользователями недр и других природных богатств. Акимы районов, городов и сотрудники правоохранительных органов должны совместно работать в этом направлении. После выдачи лицензии необходимо следить за исполнением каждой части контракта. К сожалению, до сих пор незаконные действия продолжаются. Поэтому поручаю ужесточить выдачу разрешающих документов, касающихся лицензий. Изменить условия лицензирования. Каждый недропользователь должен копать и работать только на закрепленной за ним территории. Не допускается расширение русла рек и разрушение экосистемы», — заявил аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды.

В прошлом году 30 недропользователей не в полной мере выполнили свои контрактные обязательства. Им направили предупреждения, и недостатки тут же были устранены. А 27 предпринимателей нарушили границы территории добычи полезных ископаемых. Сейчас по этим фактам Департаментом полиции Туркестанской области возбуждено 12 уголовных дел, проводятся следственные действия.

«В основном незаконные действия при разработке недр происходят в Ордабасы, Отыраре, Казыгурте. и бассейне реки. Аксу. Сейчас у нас в производстве 12 уголовных дел, по которым в мае прошлого года по запросу экспертов была проведена дистанционная разведка со стороны маркшейдера и администрации Туркестанской области», -рассказал начальник Департамента полиции Туркестанской области Мурат Кабденов.

В 2021-2023 годах земельный участок 2 недропользователей возвращен в Государственный земельный фонд. Кроме того в суд направлены исковые заявления по возврату земель 11 лиц. А контракты с 12-ю недропользователями, чьи участки находились в водоохранной зоне рек Аксу, Боралдай и Бадам, досрочно расторгнуты.

«Нами проводится мониторинг территорий недропользователей, указанных в контракте. При этом для уточнения, мы прибегаем к услугам специалиста инженера маркшейдера. Поэтому предлагаем выделить соответствующие средства на использование услуг таких специалистов», — говорит исполняющий обязанности руководителя управления по инвестициям и экспорту Канат Шонбасов.

Значительная часть правонарушений связанных с незаконным использованием недр, зафиксирована вдоль рек Аксу, Бадам, Келес. Незаконная добыча полезных ископаемых производится также на территории города Кентау и Отрарского района. За 2021-2022 годы статьей 334 Уголовного кодекса Республики Казахстан возбуждено 28 дел по самовольному использованию недр.