Шымкентцам разъяснили правила списания кредитов

Сотрудники Комитета государственных доходов республики провели семинар-совещание со специалистами налоговой сферы, аудиторами и жителями Шымкента, имеющими проблемные кредиты.

Налоговики разъясняли горожанам положения «Закона о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан» вступающего в силу в марте этого года. Как объяснили специалисты, главной целью этого законодательного акта является снижение долговой нагрузки и снятие социальной напряжённости.

«Банкротство физических лиц будет применяться с первого марта 2023 года. Есть три процедуры. Это внесудебная, судебная процедуры и выход из неплатежеспособности данного должника. На внесудебное банкротство подаёт кредитор это нужно обращаться в управление госдоходов. Для этого надо обращаться по району где зарегистрирован должник. Но задолженность не должна превышать 5 с половиной миллионов тенге. И неплатежеспособность должна наступить в течении года, то есть целый год должник не должен платить кредиты», — рассказала банкротный управляющий ДГД г. Шымкента Людмила Абылова.

Судебное банкротство предусматривает разбирательство в суде с перспективой реализации с торгов имущества должника в целях погашения кредита. В обоих случаях дебитор объявляется банкротом и в течение семи лет не сможет взять новые кредиты. Третья процедура — восстановление платежеспособности. Здесь должнику даётся право рассчитаться с кредитом в течение пяти лет и присутствует возможность списания части долга.