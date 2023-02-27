Соблюдают ли шымкентцы правила этикета

Раздражители

Вспомните, что вас раздражает на улице, в общественном месте, транспорте или на работе? Да много чего раздражает. Меня, например, люди с шаркающей походкой. Однажды слышу, как за мной по улице идет человек и, что называется, еле ноги волочит, шумно шаркает подошвами обуви об асфальт. Подумала, наверное, это идет пожилой человек с больными ногами. Хотела предложить ему помощь, опору в своем лице. Оглядываюсь – подросток в галошах, а в другой раз – молоденькая девица в шлепках. Оба выбежали из дома явно на пару минут в ближайший магазин, потому что одеты совсем по-домашнему. И этим шарканьем словно оправдывают перед окружающими свой выход «понарошку».

И, наконец, замечание в свой адрес: раздражает раздражение по любому поводу. Что же, я над этим работаю.

Раздражает, когда в транспорте встречаешь человека, позабывшего об элементарных правилах гигиены, а также о том, что одежду свою надо хотя бы время от времени менять-стирать. В таких случаях не знаешь, куда спрятать свой нос и направляешься к выходу раньше времени.

Раздражает, когда человек опаздывает на встречу или затягивает ее пустопорожними разговорами. Так и охота сказать этому «каменному гостю»: а не пора ли Вам, сударь, домой?

Раздражает, когда на улице или в автобусе очень громко разговаривают по телефону.

Раздражают в автобусе огромные рюкзаки за спинами учеников, как они вообще их носят?!

Дурные манеры

Проведем «инвентаризацию» плохих привычек. Итак, плохо:

* приходить в гости без звонка, даже к родным или друзьям. Тем самым вы ставите их в неловкое положение. У каждого из нас есть не только личное пространство, но и личное время. Нарушать его кому-либо непозволительно. Разве что в экстренных случаях;

* ныть без конца, критиковать и обвинять во всех бедах и напастях других. Неспособность взять хотя бы часть ответственности за происходящее на себя;

* использовать в речи ненормативную лексику, брань, «слова-паразиты»;

* жевать жевательную резинку и «жонглировать» ею во рту: «надувать пузыри», щелкать, бесконечно пережевывать, перекатывать из одного угла рта в другой;

* чрезмерно использовать парфюм – это навязывание окружающим запахов, которые они, возможно, не переносят;

* делать повсеместно замечания по поводу и без;

* указывать кому-то на его ошибки в речи, поправлять его при всех неприлично. Это можно сделать наедине;

* перебивать собеседника. Проявите уважение к человеку, его рассказу или мнению. После того как он завершит свой монолог, вы сможете вставить «свои пять копеек», высказать свое мнение или дополнить его речь, никого не обижая и не вызывая раздражения у присутствующих;

* задавать нетактичные вопросы личного характера: «А сколько Вы получаете?», «А кто Вы по нации?», «А почему Вы до сих пор не замужем?» или «А почему Вы развелись?», «Почему у Вас нет детей?», «А сколько Вы заплатили за это платье?» и т.д. Во-первых, это бестактно; во-вторых, можно нарваться на очень грубый ответ. Не нарушайте чужих личных границ;

* загораживать пешеходную часть нагло припаркованным авто или перегораживать тротуар своим телом или в паре с собеседником: решили остановиться и поговорить, так отойдите немного в сторону, не мешайте прохожим;

* плохо не убирать в общественном транспорте габаритную кладь с прохода: снимайте с плеч рюкзак и держите его за ручку;

* пересылать без конца своим знакомым в соцсетях «письма счастья»: «Если Вы отправите это сообщение 10 лицам, то в течение трех дней ждите счастья и т.д.». Это наидурнейший тон, характеристика вашей неадекватности, ограниченности ума;

* привычка опаздывать. На первый раз это простительно, повтор опоздания означает поставить крест на вашей карьере, личных отношениях. Пунктуальность – одно из ключевых качеств надежного партнера и ценного сотрудника;

* сушить мокрый зонт в открытом виде – удивительно, но и эта привычка считается дурным тоном. Согласно этикету, мокрый зонт в сложенном виде ставят в подставку или специально отведенное для него место. В крайнем случае, его оставляют возле стены рядом с рабочим местом;

* неблагодарность, невежливость. Важно в любом возрасте помнить «волшебные» слова, которые нам пытались привить с детства: «спасибо», «пожалуйста», «будьте добры», «приношу извинение» и т.д. Если вам оказали услугу, не забудьте поблагодарить;

* выносить сор из избы: распространяться вокруг о трудностях, проблемах своей семьи, конфузных ситуациях общих знакомых. Выносить грязное белье на всеобщее обозрение попросту недопустимо. Так можно навсегда потерять уважение и расположение тех, кому вы рассказали о вашем семейном конфликте, доверили факты из личной жизни общих знакомых;

* небрежный вид, неопрятная одежда, пренебрежение правилами личной гигиены – здесь, как говорится, без комментариев;

* неотключенный сотовый телефон во время посещения театра или концерта. Это проявление неуважения к окружающим и артистам.

На то и правила

Все-таки общество неспроста выработало правила поведения, этикета. Они примиряют нас с действительностью. Не дают нам права нарушать личное пространство ближнего. Заставляют считаться с правами наших близких, коллег.

А начинается все с первого впечатления.

Общие правила приветствий:

* заходя в помещение, всегда придерживайте за собой дверь для того, кто следует за вами. Это жест вежливого человека. Как и пропустить выходящего, прежде чем зайти самому.

«Никогда у вас не будет второго шанса произвести первое впечатление», – эту мудрую фразу приписывают Коко Шанель. Вдумайтесь в нее!

* золотое правило этикета – дружелюбное приветствие. Тот, кто вошел в помещение, где находятся люди, должен поздороваться первым. И не персонально, а со всеми присутствующими сразу. Приветствие должно быть достаточно громким, четким и нейтральным;

* младший здоровается первым со старшим;

* мужчина здоровается первым с женщиной;

* мужчина, когда здоровается или входит в помещение, снимает шляпу;

* когда здороваются, то встают;

* в гостях сначала здороваются с хозяйкой дома, затем с другими женщинами, после – с хозяином дома и другими мужчинами;

* некоторые не ограничиваются словесным приветствием, а практикуют и рукопожатие. Если вы не принимаете протянутой вам руки, этим вы тяжко оскорбляете подавшего ее. Так поступают лишь с теми, кого считают враждебным или весьма недостойным внимания.

А как надо?

Все правила этикета запомнить невозможно. Мы не сотрудники дипломатического корпуса, для которых эти знания обязательны по определению. Но освоить десяток-другой общепринятых правил хорошего тона любому из нас под силу.

Первое правило этикета – грамотная речь. Именно речь выдает уровень образованности и воспитанности собеседника. Помните спор героев пьесы Бернарда Шоу «Пигмалион» – лондонского профессора фонетики Генри Хиггинса и его приятеля полковника Пикеринга? По условиям пари Хиггинс должен был за шесть месяцев обучить уличную цветочницу Элизу Дулиттл произношению, принятому в высшем обществе, и на светском приеме суметь представить ее как герцогиню. Задача выдалась не из простых: девушка родилась в семье мусорщика, выросла в трущобах, говорила на грубом лондонском просторечии и, разумеется, отнюдь не отличалась высокой культурой поведения и речи. Всем известен финал пьесы- Генри Хиггинс выиграл пари…

Второе правило – приветливое, доброжелательное отношение ко всем, включая обслуживающий персонал. Обращение на «вы» к каждому человеку старше 12 лет.

Третье правило – будьте внимательны к собеседнику. Не зевайте и не смотрите по сторонам. В общении умение слушать важнее умения говорить. Если беседа все-таки утомила вас, извинитесь и поменяйте тему разговора.

Четвертое правило – умеренность. Во время приема пищи в кафе ли, ресторане не старайтесь съесть все непременно до последней крошечки и выпить содержимое бокала до последней капли. Надо немного оставить. Так принято.

На фуршете согласно этикету бокалы с напитками нужно держать в левой руке, чтобы правая была сухой и свободной для рукопожатия. Угощения следует выбирать те, которые не нужно откусывать. Бокал с шампанским приподнимайте за нижнюю часть его чаши. За тонкую ножку его держит только официант.

Пятое – есть табу, то есть запрет на ряд тем в общении в малознакомой компании. Политика, военные конфликты, религия, финансы, личная жизнь – ваша и общих знакомых – все это не лучший выбор для беседы. Не проявляйте чрезмерную откровенность: любое ваше высказывание впоследствии может быть растолковано превратно, не в вашу пользу.

Коснитесь нейтральных тем, таких как погода, кино, спорт.

Шестое правило касается оплаты заказа в ресторане. Если вы произнесли фразу: «Я вас приглашаю», – это значит, что платите вы. Если женщина приглашает делового партнера в ресторан, то платит она. Другая формулировка: «А давайте сходим в ресторан», – в этом случае каждый платит за себя, и только если мужчина сам предлагает заплатить за женщину, она может согласиться.

Седьмое правило касается театра, концертного зала. Вы в театре. Допустим, вам нужно пробраться к своему месту, а ряд уже занят. В этом случае следует проходить лицом к сидящим, а не, скажем, спиной. Это же правило распространяется на зал конференций, кино – везде, где есть театральная рассадка по местам. Первым пробирается мужчина, затем женщина.

Восьмое – гардероб на выход. Общее количество украшений в вашем вечернем наряде по международному протоколу не должно превышать 13 предметов, причем сюда включаются ювелирные пуговицы. Поверх перчаток не надевают кольцо, браслет позволителен.

Сумку нельзя ставить на колени или на свой стул. Маленькую нарядную сумочку-клатч можно положить на стол, объемную сумку повесить на спинку стула или поставить на пол, если нет специального стульчика (такие часто подают в ресторанах). Портфель ставят на пол. Мужчина никогда не носит женскую сумку. И женское пальто он берет только для того, чтобы донести до раздевалки.

Девятое – в автомобиле наиболее престижным считается место позади водителя, его занимает женщина, мужчина садится рядом с ней, а когда выходит из машины, то придерживает дверцу и подает даме руку. Если мужчина сидит за рулем, то женщине тоже предпочтительнее занять место за его спиной. Однако, где бы женщина ни сидела, мужчина должен открыть перед ней дверцу и помочь выйти.

Десятое – интернет-этикет. Получили электронное письмо по e-mail, подтвердите факт его получения.

Активное применение Caps Lock (прописных букв) не допустимо. Оно приравнивается к крику, который уместен в очень ограниченных масштабах и далеко не всегда.

Аналогичным образом не нужно злоупотреблять хештегами.

Невежливо дробить письмо на несколько отдельных сообщений, если это ничем не обусловлено.

Не допускается публикация в соцсетях фото других людей без их разрешения.

Слишком личные или интимные сообщения не следует размещать на стене друга или приятеля.

Если в отношении вас установлен статус «онлайн», «доступен» или «активен», требуется оперативно отвечать на поступившие сообщения или запросы, например, в течение пяти минут. Альтернатива – выход из приложения или соцсети для изменения статуса на неактивный.

Не докучайте приятелям в соцсетях в рабочее время. Зачастую для них это неудобно.

Перед отправкой сообщения имеет смысл проверить его на грамотность. Хотя это принято далеко не во всех сегодняшних интернет-сообществах.

Тема этикета обширнейшая. Важность ее изучения не вызывает сомнений.

Согласитесь, вам же важно, как вас воспринимают другие. Вы же хотите производить на окружающих приятное впечатление? А про это еще Гете писал: «Манеры человека – это зеркало, в котором отражается его портрет». Пусть же в нем будет как можно меньше искажений.

Фарида Шарафутдинова