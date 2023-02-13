Тело казахстанки нашли в Турции

Тело Жанар Жаксыбековой нашли в Кахраманмараше на юго-востоке Турции.

Это произошло 10 февраля. На сегодняшний день девушку уже опознали родные, ее тело доставили в Талдыкорган. В этом помогли казахстанские дипломаты. Кроме того, все расходы на транспортировку покрыло государство.

«Казахстанские дипломаты помогли доставить тело погибшей из Кахраманмараша в Анталью и далее в Алматы, а также оформить необходимые документы. 13 февраля тело доставили в Талдыкорган. Все расходы по транспортировке взяло на себя государство. Вместе с тем была достигнута договорённость с турецкой авиакомпанией Pegasus о предоставлении 90-процентной скидки для сопровождающих родственников погибшей гражданки РК», – сообщили в Министерстве иностранных дел Казахстана.