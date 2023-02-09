Турецкому народу от шымкентцев. Люди отправляют помощь пострадавшим

Неравнодушные шымкентцы открыли пункты приема гуманитарной помощи в пострадавшие от землетрясения регионы Турции.

Открыт также расчетный счет для сбора денег. Уже собралось около двух млн тенге.

С раннего утра неравнодушные шымкентцы несут гуманитарную помощь. В разных точках города работают пункты приема. Товар планируют доставить в Турцию на самолете и на фурах.

Люди несут все, в приоритете: теплые вещи, обувь и средства гигиены. Улас Абай пришел вместе с сыновьями, они принесли новую взрослую и детскую одежду, продукты и многое другое.

«Пусть Аллах наградит всех своей милостью. Страшное горе произошло, и мы не должны оставаться в стороне. Я со своими детьми пришел, чтобы они видели, чтобы знали, что нужно помогать в трудный момент«, — говорит Улас Абайулы, житель г. Шымкента.

Подключились к акции «Добряки Шымкента». Волонтеры собирают коробки с одеждой, игрушками, продукты питания, костыли и постельное белье. Только за час уже собралось больше десяти коробок.

Кроме этого, национальная сеть волонтеров открыла отдельные счета для предпринимателей и обычных граждан. Их реквизиты вы видите на своих экранах.

Для юридических лиц: АО «Народный Банк Казахстана» ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» БИН 120940015916 БИК: HSBKKZKX Р/С: KZ23601A871001005521.

Для физических лиц: Приложение Kaspi Платежи Благотворительность ОЮЛ «Национальная волонтерская сеть» гуманитарная помощь пострадавшим от землетрясения в Турции Фронт-офис волонтеров Birgemiz: +7 708 706 42 42

Для более подробной информации можно обратиться во фронт-офис волонтеров по номеру +7 708 706 42 42.