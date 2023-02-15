Школьника из Шымкента наградили за помощь Турции

Пятиклассника Павла Падрова из южного мегаполиса наградили за помощь пострадавшим в Турции.

Благодарственное письмо от имени премьер-министра страны вручил Мурат Айтенов, аким Шымкента. Глава правительства поблагодарил мальчика за его помощь братскому народу и эмпатию. Также подростку подарили планшет, а его матери букет цветов в знак благодарности за воспитание сына.

Напомним, пятиклассник из Шымкента принес в пункт сбора помощи несколько пачек макарон на деньги, предназначенные для обеда. Акт милосердия настолько тронул волонтеров, что они подарили ребенку велосипед и телефон.