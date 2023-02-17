Туркестанец попался с липовым номером

На какие только ухищрения не идут казахстанские водители, чтобы выделиться из толпы. Липовые номера стали трендом. Правда избежать наказания практически невозможно, улицы и дороги «напичканы» умными камерами.

Креативные казахстанцы все чаще попадают в поле зрения полицейских на дорогах. На этот раз стражи порядка задержали водителя Лады с пафосным номером. Дело в том, что вместо регистрационного знака, на авто висела табличка с надписью «СВОИ».

Машину водворили на штрафстоянку, а вот с креативным водителем провели беседу, теперь ему светит штраф.

Подобных случаев немало, отмечают в полиции. Пару месяцев назад на дорогах Туркестана был задержан парень с «матерным» словом вместо госномера.

Еще особо отличился 21-летний павлодарец, который ради красивой фотографии установил липовый номер и заработал себе немалый штраф.

Полицейские просят не нарушать правила дорожного движения и не создавать проблем себе и окружающим.