49 авто с подложными номерами выявили в Шымкенте

Программа «Коргау» продолжает обеспечивать безопасность на дорогах южного мегаполиса.

С момента введения «Коргау» к ответственности привлечено около 1605 водителей, совершивших 5776 нарушений правил дорожного движения. Из них 49 автомобилей с подложными номерами. 1559 авто водворены на штрафстоянку.

Автовладельцам составлены соответствующие административные протоколы.

Программа «Коргау» информирует полицейских о находящихся вблизи транспортных средствах с подложными номерами, не прошедших техосмотр, нарушивших ПДД дважды за 10 минут, а также выявляет находящихся в розыске автомобили.

Так, приложение “Коргау” помогает стражам порядка выявлять на автодорогах мегаполиса злостных нарушителей ПДД.