У шымкентца на авто вместо госномера красовалась надпись МВД

На дорогах южного мегаполиса была задержан автомобиль, вместо госномера которого красовалась надпись МВД.

Дерзкого автовладельца выявили сотрудники туристической полиции Кульбаева и Есенгельдиева. Сам молодой человек признал свою вину и пообещал впредь не нарушать правила дорожного движения.

В его отношении составлен протокол по части 4 статьи 590 КоАП РК (управление транспортным средством с заведомо подложными или поддельными государственными регистрационными номерными знаками (знаком), а равно управление транспортным средством с государственными регистрационными номерными знаками, оборудованными с применением устройств и материалов, препятствующих идентификации государственных регистрационных номерных знаков (знака) либо позволяющих их видоизменить или скрыть).

Парню грозит наказание в виде ареста до 5 суток, лишение водительских прав на 1 год или же штраф на 40 МРП.

Стражи порядка призывают водителей строго соблюдать правила дорожного движения.